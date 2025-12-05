25/11/2025 09:56

【大國博弈】中美元首商定互訪後，特朗普邀高市早苗周二通電

《經濟通通訊社25日專訊》據多家日媒報道，中美元首通話並商定明年互訪後，美國總統特朗普向日方提出，周二（25日）與日本首相高市早苗通電話，日本政府正為此做協調。



日本官房長官木原稔周二上午稱，中國駐日本大使館發帖提及聯合國憲章的「敵國條款」，認為有權對日本等二戰戰敗國實施軍事行動，有關言論與事實不符，日方無法接受。



與此同時，日本四大反對黨將於周三（26日）在國會環節上，就中日關係惡化和激進的財政政策向高市早苗提問，要求其解釋。



*高市內閣支持率達72%*



另據《讀賣新聞》周一（24日）公布的全國民調，高市內閣支持度達72%，與10月下旬的71%幾乎持平，不支持度為17%，顯示高市在就任第2個月，支持度與小泉純一郎內閣、第二次安倍內閣相當。



在外交方面，56%受訪者肯定高市內閣對中國的立場，29%不認同。高市10月與美國總統川普的會談也獲得77%「正面評價」，遠高於16%「不予肯定」。對於高市內閣推動的外國人政策，62%表示期待，25%不期待。



高市主張的財政政策獲得74%受訪者支持，僅17%不認同；至於每名孩童2萬日圓補助、冬季電費與瓦斯費補貼等最新經濟對策，也有63%表示支持，30%持反對意見。



在政黨支持度部分，自民黨為32%，參政黨5%，立憲民主黨5%，國民民主黨4%，日本維新會4%，公明黨4%。無黨籍受訪者達40%。(jf)