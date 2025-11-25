25/11/2025 16:46

▷ 出口主要增長至馬來西亞、越南、台灣、印度、中國內地、荷蘭、美國

▷ 進口主要來源為越南、英國、馬來西亞、新加坡、中國內地，美國進口跌10.4% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社25日專訊》政府統計處今日發表的對外商品貿易統計數字顯示，今年10月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升17.5%%和18.3%，均勝於預期。繼今年9月份錄得16.1%的按年升幅後，10月份商品整體出口貨值為4618億元，去年同月上升17.5%。同時，今年9月份錄得13.6%的按年升幅後，10月份商品進口貨值為5017億元，較去年同月上升18.3%。今年9月份錄得有形貿易逆差399億元，相等於商品進口貨值的8.0%。今年首10個月的商品整體出口貨值較2024年同期上升13.8%。同時，商品進口貨值上升13.6%。今年首10個月錄得有形貿易逆差3340億元，相等於商品進口貨值的7.3%。今年10月份與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升15.6%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是馬來西亞（升139.4%）、越南（升56.0%）、台灣（升50.2%）、印度（升31.8%）和中國內地（內地）（升9.8%）。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是荷蘭（升56.8%）和美國（升40.5%）。同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是越南（升189.1%）、英國（升55.7%）、馬來西亞（升25.1%）、新加坡（升20.8%）和內地（升18.4%）。另一方面，來自美國（跌10.4%）的進口貨值則錄得跌幅。政府發言人表示，10月商品出口貨值進一步大幅增長，按年上升17.5%。輸往大部分主要市場的出口均蓬勃增長。按商品類別分析，大部分主要商品的出口上升，尤其是電動設備、機械及機械用具的出口持續強勁增長。展望未來，環球經濟維持溫和增長，加上近期外圍貿易政策的不確定性減退和對電子相關產品的需求持續，應會在短期內有利香港的商品貿易增長。政府一直致力加強香港與不同市場的經貿聯繫亦將繼續提供支持。然而，貿易壁壘的持續影響仍值得關注。政府將保持警覺。(ul)