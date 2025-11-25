25/11/2025 08:34

【開市Ｇｏ】習特通話，小米獲雷軍增持，優必選再抽水

2025年11月25日【要聞盤點】



1、受惠於人工智能投資熱潮重燃，以及聯儲局減息預期升溫，美股周一(24日)強勢反彈。科技股全線造好，帶動納指大升近600點。谷歌母公司Alphabet(US.GOOGL)因推出新一代AI模型Gemini 3獲市場熱捧，股價勁升逾6%，成為升市火車頭。​道指收市升202點，或0.44%，報46448點；標普500指數升102點，或1.55%，報6705點；納指升598點，或2.69%，報22872點。中國金龍指數升212點。日經期貨截至上午7時52分上升130點。



2、聯儲局理事沃勒及舊金山聯儲行長Daly呼籲12月降息，因勞動力市場或突然惡化。利率市場預測年底降息概率約七成。



3、儘管聯儲局內部對12月議息決定分歧加劇，巴克萊報告預測鮑威爾大概率在FOMC會議推動減息0.25厘。



4、中美元首周一自上月會晤後首次通話，討論貿易、台灣及俄烏問題。特朗普稱美中關係強勁，將於明年4月訪華，並邀習近平訪美。



5、特朗普簽署行政令啟動「創世使命」，旨在協調政府科研工作，加強人工智能發展。



6、特朗普看好俄烏停火，但烏克蘭及歐洲盟友反對倉促結束戰爭，稱和平談判仍存關鍵分歧。



7、因政府長時間停擺，美國經濟分析局取消發布第三季度GDP初值報告，9月PCE數據、個人收入和支出報告推遲至12月5日公布。



8、摩根士丹利策略師Wilson認為美股回調接近尾聲，滙豐則預計標普500指數將再實現兩位數年度漲幅。



9、中國人民銀行將於2025年11月25日開展1萬億元MLF操作，期限1年，以固定數量、利率招標方式進行。



10、截至周一的期權定價顯示，交易員對離岸人民幣的看漲情緒達到逾十四年來最高水平。



11、滙豐環球研究將恒指今年底目標上調至27500點，國企指數目標維持9720點，明年底目標分別為31000點及11250點，維持「增持」評級。



12、金岩高嶺新材招股入場費3687元，四基石投資購7620萬元；樂摩科技招股入場費4041元，今年首八月盈利倒退近6%





【焦點股】



小米集團(01810)

- 創始人雷軍昨斥1億元增持260萬股，均價38.58元，持股比例升至23.26%



小鵬汽車(09868)

- 傳已向供應鏈發出通知，要求年底前追加5000套備料，應對X9超級增程版上市後強勁需求



寧德時代(03750)

- 股東黃世霖售1%股權，套現逾171億人幣

- 與五糧液達成戰略合作，共建零碳園區



優必選(09880)

- 再啟配股抽水，擬折讓11%配股，淨籌30.6億元，用於收購及還債



鋰業股：贛鋒鋰業(01772)、天齊鋰業(09696)

- 贛鋒鋰業稱鋰行業已觸底，進入上升周期

- 天齊鋰業針對SQM-Codelco案向智利最高法院提起上訴



稀土股：中國稀土(00769)、金力永磁(06680)

- 中國財政部發布關於明確資源稅有關政策執行口徑的公告



賽力斯(09927)

- 傳與華為合作新能源車品牌「問界」M6，計劃明年次季上市，主打25萬元人幣家用SUV市場



比特幣ETF：FA南方比特幣(03066)、FA三星比特幣(03135)

- 比特幣面臨最嚴重月度資金流出，11月累計撤資35億美元



文遠知行(00800)

- 第三季經調整淨虧損擴大至2.8億人幣，收入升1.4倍

- 預計未來3年部署500輛自動駕駛車，包括出租車與小巴



阿里巴巴(09988)、周大福(01929)、蔚來(09866)

- 今日將公布業績





【油金報價】



紐約期油下跌0.08%，報美元58.87/桶



布倫特期油上漲1.28%，報美元62.73/桶



黃金現貨上漲0.14%，報美元4140.45/盎司



黃金期貨上漲0.13%，報美元4175.25/盎司