直播中 : 開市Good Morning - 環球股市壞消息已消化曬？阿里巴巴績前點部署？文遠知行業績解讀
25,947.51
+231.01
(+0.90%)
25,935
+221
(+0.86%)
低水13
9,169.28
+89.86
(+0.99%)
5,644.77
+99.21
(+1.79%)
730.89億
3,862.49
+25.72
(+0.670%)
4,484.75
+36.70
(+0.825%)
12,792.01
+206.93
(+1.644%)
2,553.24
+24.69
(+0.98%)
87,837.0300
-462.9800
(-0.524%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0390
歐元最佳客戶買入價
8.9864
英鎊最佳客戶買入價
10.2209
日圓最佳客戶買入價
4.9803
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
恒生指數
國企指數
大市成交
股票
623.35億
(85.286%)
窩輪
38.46億
(5.262%)
牛熊證
69.08億
(9.452%)
可賣空股票總成交
2,747.02億
主板賣空
472.00億
(17.182%)
上証指數
深証成指
比特幣
人民幣/港元
澳元/港元
歐元/港元
英鎊/港元
日圓/港元
00981 中芯國際01810 小米集團－Ｗ00222 閩信集團09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特00700 騰訊控股
定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
