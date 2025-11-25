25/11/2025 16:17

【特朗普當政】美國感恩節「雞」荒來襲，火雞價狂飆44%窮人過節難

《經濟通通訊社25日專訊》隨著美國感恩節臨近，全美各地火雞供應出現嚴重短缺，價格飆升44%。受火雞供應短缺影響，連慈善機構的捐贈亦受影響。



業界人士指，以前每磅火雞只要88美仙，現在升至2美元，這讓人們更難多買火雞來捐贈。在德州聖安東尼奧的一個慈善食品庫，因今年感恩節火雞價格過高而取消部分捐贈。該機構需為德州29個縣提供捐贈物資，目前只捐出1.2萬隻火雞，較原計劃少4000隻。



該食品庫CEO庫珀(Eric Cooper)表示：「我見過火雞價格起起落落，但這是第一次遇到整車火雞被取消的情況，因為同樣的籌款金額，我們能買到的火雞數量變少了。」



*政府停擺令問題雪上加霜*



全美各地都面臨類似困境。食物庫不僅要應對火雞及其他蛋白質食材的漲價壓力，此前政府停擺導致食品援助受限，更讓這一問題雪上加霜。(rc)