25/11/2025 13:38

【大國博弈】中聯部劉海星晤美國駐華大使：推動兩國政黨、智庫、企業、青年等加強溝通對話

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明25日北京專電》中共中央對外聯絡部部長劉海星今日在北京會見美國駐華大使龐德偉。劉海星表示，昨天習近平主席同特朗普總統通電話，在釜山成功會晤的基礎上，為中美關係進一步校準方向、注入動力，這些也表明了兩國關係總體穩定向好。中國共產黨同美國共和、民主兩黨保持著不同形式的交往，中聯部願遵循兩國元首達成的重要共識，積極推動兩國政黨、智庫、企業、青年、民間等加強溝通對話，促進兩國關係穩定、健康、可持續發展。劉海星並介紹了中共二十屆四中全會的主要成果。



龐德偉表示，在美方看來，當今世界沒有比美中關係更重要的雙邊關係。兩國關係當前正處於關鍵的歷史節點，美方願同中方增進對話，加強各領域合作，解決彼此關注的問題，以相互尊重的方式實現共同繁榮。美方支持兩國政黨開展更多溝通對話。雙方還就其他共同關心的問題交換了意見。