25/11/2025 11:18

金管局余偉文:區內續推動區域支付整合及本幣結算，冀與「ASEAN+3」成員推進相關措施

《經濟通通訊社25日專訊》「東盟與中日韓經濟合作與金融穩定論壇」首次在香港舉行，金管局總裁余偉文表示，金管局將繼續致力加強與「東盟與中日韓宏觀經濟研究辦公室（AMRO）」及國際清算銀行合作，推動區域金融融合與穩健。



*區內面對多種結構性轉變，深化區域合作尤其關鍵*



余偉文致辭時表示，儘管當前外圍環境越發具挑戰性，但「ASEAN+3（東盟及中日韓）」經濟增長在面對關稅衝擊下仍保持韌性，區內金融市場在市場在近期全球波動中依然穩定，貨幣大部分時間亦保持平穩。他指出，區內正面對人口老化、數碼化及人工智能興起等結構性轉變，既帶來機遇亦具挑戰，認為深化區域合作尤其關鍵。



*區內需持續推動區域支付整合及本幣結算*



他指出，區內需要持續推動區域支付整合及本幣結算，又指金管局轉數快系統近年與泰國及中國內地連接，並與其他央行合作建立跨境批發央行數碼貨幣平台，期望未來能夠與「ASEAN+3」成員合作，推進相關措施。



他又提到，香港已推出多項措施提升貿易融資效率，包括基於「商業數據通」推動數碼貿易融資的CargoX項目，及利用創新科技將貿易文件代幣化的Ensemble項目，相信隨著更多司法管轄區加入，這些計劃帶來的好處將會倍增。(bi)



