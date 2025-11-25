直播中 : hot talk 1點鐘 - 阿里巴巴業績前瞻
直播中 : hot talk 1點鐘 - 阿里巴巴業績前瞻
25,900.10
+183.60
(+0.71%)
25,897
+183
(+0.71%)
低水3
9,156.26
+76.84
(+0.85%)
5,606.50
+60.94
(+1.10%)
1,432.66億
3,868.95
+32.18
(+0.839%)
4,490.15
+42.10
(+0.946%)
12,787.40
+202.32
(+1.608%)
2,551.79
+23.24
(+0.92%)
88,220.2700
-79.7400
(-0.090%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0310
歐元最佳客戶買入價
8.9763
英鎊最佳客戶買入價
10.2059
日圓最佳客戶買入價
4.9732
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,900.10
+183.60
(+0.71%)
期指
低水3
25,897
+183
(+0.71%)
國企指數
9,156.26
+76.84
(+0.85%)
科技指數
5,606.50
+60.94
(+1.10%)
大市成交
1,432.66億
股票
1,259.88億
(87.940%)
窩輪
60.59億
(4.229%)
牛熊證
112.19億
(7.831%)
即時更新：25/11/2025 13:14
可賣空股票總成交
1,130.26億
主板賣空
224.09億
(19.826%)
半日數據，更新：25/11/2025 12:40
上証指數
成交：5,092.29億
3,868.95
+32.18
(+0.839%)
滬深300
4,490.15
+42.10
(+0.946%)
深証成指
12,787.40
+202.32
(+1.608%)
MSCI中國A50
2,551.79
+23.24
(+0.92%)
比特幣
資料由Binance提供
88,220.2700
-79.7400
(-0.090%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0310
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.9763
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2059
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9732
撲朔迷離的愛潑斯坦檔案
世事政情 容我世說

撲朔迷離的愛潑斯坦檔案
感情被背叛，為何不選擇離婚？除了愛或不愛，原來還有很多現實考...
Sex & Love 性治療師手記

感情被背叛，為何不選擇離婚？除了愛或不愛，原來還有很多現實考...
政經專訪

【一本萬利】美股風險甚高！港股候低分步建倉邊啲股份必買？恒生收息替代尋寶？ #林本利 （繁體字幕）
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.37%
1個月
2.81%
3個月
3.14%
更新：25/11/2025 11:15
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
88,220.27
-79.74
-0.090%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,930.0700
-23.3100
-0.789%
BitcoinCash-比特幣現金-BCH BCH 比特幣現金
539.3000
-10.1000
-1.838%
更新：25/11/2025 13:10
最新重要數據
台灣-失業率
公佈值
3.33%
公佈日期
24/11/2025 16:00
新加坡-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.20%
公佈日期
24/11/2025 13:00
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
51.90
公佈日期
21/11/2025 22:45
