25/11/2025 11:34
《港元利率》拆息普遍向上，一個月拆息報2.81厘
《經濟通通訊社25日專訊》拆息普遍向上，而與樓按相關的一個月拆息連升四日，報2.81369厘，升18.809基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.1431厘，升5.947基點。
隔夜息報1.37107厘，跌9.881基點；一周拆息升26.5基點，報2.65798厘，兩周則升16.262基點，報2.63393厘。長息方面，六個月拆息升4.91基點，報3.24595厘，一年期則升1.566基點，報3.26018厘。
港元匯價今日在7.7828-7.7764之間上落，最新報7.7765。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.37107
|-9.881
|一周
|2.65798
|+26.5
|兩周
|2.63393
|+16.262
|一個月
|2.81369
|+18.809
|兩個月
|3.14238
|+8.863
|三個月
|3.1431
|+5.947
|六個月
|3.24595
|+4.91
|一年
|3.26018
|+1.566
