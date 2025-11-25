25/11/2025 10:03

《真知灼見－溫灼培》面對弱日圓，日央行會干預嗎？

《真知灼見》回顧去年7月11日，日圓兌美元的匯率約在160至162之間，根據《路透社》引述市場消息指，當時日本央行曾動用了約400億美元進行干預，以應對日圓弱勢。這次干預後，日圓匯價便輾轉走強，到8月5日最強達至141.66兌1美元。市場目前正關注是否會出現類似情況的重演。而上周，日本財政部就警告，指留意到日圓的單邊走勢，意味該行將隨時入市干預。有關言論曾為日圓匯價帶來支持，使其於上周一度靠近156兌1美元水平。



*市場擔心日央行或容許日圓走弱*



事實上，相較於日央行可能干預，市場更關注的是日央行可能缺乏干預甚至不作干預。如果這種情況發生，市場擔心日圓可能隨時面臨更顯著的下跌。市場有這種憂慮並非毫無依據。自高市政府上台以來，其行為明顯傾向於支持弱日圓，例如高調要求日央行配合其經濟政策而不進行加息等。因此，我們需密切關注事態進展。



*聯儲局12月減息機率提升*



不過貨幣是相對的。如果美國聯儲局在12月11日的議息會上減息，美元將自然下跌，而日圓則會走強。在這種情況下，就不會有機會考驗到日央行是否會在160日圓兌1美元的水平上對弱日圓進行干預。至於聯儲局在下個月減息的可能性，似乎正在增加。上周五（21日），紐約地區聯儲局長John Williams就提到12月減息的可能性，表示減息不一定會推高通脹。昨晚（24日），另一位聯儲局理事、亦被視為下任聯儲局主席熱門人選的Waller也表態支持12月減息，但強調這還需看未來的經濟數據而定。目前從利率期貨價格變化顯示，市場預測12月聯儲局減息的機率已上升至70%，較上周初僅40%機率明顯提升了不少。至於最終決定，相信還需要關注本周五（28日）美國感恩節假期的銷售情況，以進一步評估12月減息的可能性。如銷情惡劣，聯儲局減息將無可避免。今早於亞洲市場，日圓報156.68兌1美元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



