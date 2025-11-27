25,945.93
+17.85
(+0.07%)
25,926
-17
(-0.07%)
低水20
9,164.87
+2.50
(+0.03%)
5,598.05
-20.31
(-0.36%)
2,047.28億
3,875.26
+11.08
(+0.287%)
4,515.40
-2.23
(-0.049%)
12,875.19
-32.64
(-0.253%)
2,588.67
+5.12
(+0.20%)
91,528.0900
+1,044.0800
(1.154%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0837
歐元最佳客戶買入價
9.0259
英鎊最佳客戶買入價
10.2938
日圓最佳客戶買入價
4.9862
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,945.93
+17.85
(+0.07%)
期指(夜)
低水20
25,926
-17
(-0.07%)
國企指數
9,164.87
+2.50
(+0.03%)
科技指數
5,598.05
-20.31
(-0.36%)
大市成交
2,047.28億
股票
1,847.52億
(90.243%)
窩輪
80.54億
(3.934%)
牛熊證
119.22億
(5.823%)
即時更新：27/11/2025 17:59
可賣空股票總成交
1,796.99億
主板賣空
366.76億
(20.410%)
更新：27/11/2025 16:59
上証指數
成交：6,985.19億
3,875.26
+11.08
(+0.287%)
滬深300
4,515.40
-2.23
(-0.049%)
深証成指
12,875.19
-32.64
(-0.253%)
MSCI中國A50
2,588.67
+5.12
(+0.20%)
比特幣
資料由Binance提供
91,528.0900
+1,044.0800
(1.154%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0837
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0259
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2938
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9862
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
開市Good Morning

🇺🇸美國政府停擺 影響有幾大？🚗拆解9月內地車銷數據💡中芯國產化替代憧憬再升溫？
賴清德媚日，害慘島內民眾
世事政情 台灣熱話

賴清德媚日，害慘島內民眾
防癌食物|研究揭1種水果有效預防6大癌症，患胰臟癌風險可減9...
醫學通識 健康解「迷」

防癌食物|研究揭1種水果有效預防6大癌症，患胰臟癌風險可減9...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00700 騰訊控股01347 華虹半導體00001 長和00981 中芯國際
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
新西蘭-官方指標利率
公佈值(比前值)
2.25%( -0.25%)
公佈日期
26/11/2025 09:00
澳洲-消費者物價指數(年率)
公佈值
3.80%
公佈日期
26/11/2025 08:30
德國-國內生產總值(年率)
公佈值
0.30%
公佈日期
25/11/2025 15:00
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.5490
電匯客戶賣出
5.5577
更新：27/11/2025 19:15:22
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.00%
3個月國債孳息率
3.92%
10年-3個月國債孳息率
0.08%
更新：26/11/2025 15:54
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處