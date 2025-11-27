27/11/2025 17:41

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 瀚亞投資預期聯儲局2026年減息與通脹削弱美元

▷ 聯儲局預計2025年底或2026年初降息25基點，2026年再降50基點

▷ 亞洲多國通脹低於央行目標及歷史平均水平 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道27日專訊》保誠集團旗下資產管理業務瀚亞投資(Eastspring Investments)近日發布2026年市場展望。瀚亞投資預期聯儲局減息與通脹上升，將在2026年削弱美元。美元走軟通常有利於亞洲和新興市場，加上全球人工智能基礎設施的擴張及政策刺激，這些地區的經濟增長與市場回報表現將繼續優於大市。然而，各亞洲及新興市場之間差異顯著。地緣政治風險、市場集中度上升、貿易政策轉變及匯率波動等因素，均突顯在保持樂觀的同時，投資者必須採取嚴謹的主動選股策略來管理風險並捕捉機會。瀚亞投資投資總監Vis Nayar表示，今年的市況證明，市場能夠在持續波動的環境下逆勢而上，並創下歷史新高。展望2026年，預期中國、印度及日本等亞洲巨頭將受惠政策驅動的機會，東盟國家的增長則主要受其國內政策推動，至於北亞則受益於全球人工智能基礎設施擴張。亞洲市場內部增長分化及日益集中的市場結構，更凸顯了謹慎且主動管理投資組合配置以創造超額收益的重要性。瀚亞投資首席經濟學家Ray Farris表示，美國聯儲局將在2025年12月或2026年1月的會議下調聯邦基金利率25個基點，並在2026年再減息50個基點。在亞洲，除韓國和台灣的通脹與央行目標相符，各國通脹均低於央行目標及歷史平均水平。這種情況下，該行預期中國、印度、印尼、菲律賓及泰國將採取減息措施。(hl)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。