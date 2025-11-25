25/11/2025 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價升21點子，三連升報7.0826，創逾一周高
《經濟通通訊社25日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0826，較上個交易日升21點子，三連升，創11月17日以來逾一周新高，較市場預測偏強230點，上個交易日報7.0847。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0826
|-21.00
|1歐元/人民幣
|8.1687
|+49.00
|100日圓/人民幣
|4.5200
|-107.00
|1港元/人民幣
|0.9102
|-1.00
|1英鎊/人民幣
|9.2939
|+36.00
|1澳元/人民幣
|4.5838
|-5.00
|1紐元/人民幣
|3.9806
|-29.00
|1新加坡/人民幣
|5.4352
|+69.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7694
|-19.00
|1加元/人民幣
|5.0258
|-73.00
|1人民幣/林吉特
|0.5832
|-9.70
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.0503
|-771.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4410
|-83.00
|1人民幣/韓元
|207.8500
|+74.00