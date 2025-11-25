25,894.55
+178.05
(+0.69%)
25,878
-33
(-0.13%)
低水17
9,158.31
+78.89
(+0.87%)
5,612.03
+66.47
(+1.20%)
2,311.49億
3,870.02
+33.25
(+0.867%)
4,490.40
+42.35
(+0.952%)
12,777.31
+192.23
(+1.527%)
2,553.49
+24.94
(+0.99%)
87,025.1000
-1,274.9100
(-1.444%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0301
歐元最佳客戶買入價
8.9849
英鎊最佳客戶買入價
10.2160
日圓最佳客戶買入價
4.9818
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
恒生指數
25,894.55
+178.05
(+0.69%)
期指(夜)
低水17
25,878
-33
(-0.13%)
國企指數
9,158.31
+78.89
(+0.87%)
科技指數
5,612.03
+66.47
(+1.20%)
大市成交
2,311.49億
股票
2,111.01億
(91.327%)
窩輪
72.82億
(3.150%)
牛熊證
127.65億
(5.523%)
即時更新：25/11/2025 17:52
可賣空股票總成交
2,047.17億
主板賣空
449.77億
(21.970%)
更新：25/11/2025 16:59
上証指數
成交：7,227.89億
3,870.02
+33.25
(+0.867%)
滬深300
4,490.40
+42.35
(+0.952%)
深証成指
12,777.31
+192.23
(+1.527%)
MSCI中國A50
2,553.49
+24.94
(+0.99%)
比特幣
資料由Binance提供
87,025.1000
-1,274.9100
(-1.444%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0301
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.9849
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2160
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9818
即將公佈經濟數據
美國-生產者物價指數(月率)
即將公佈
25/11/2025 21:30
前值
-0.10%
市場預測
0.30%
美國-生產者物價指數(年率)
即將公佈
25/11/2025 21:30
前值
2.60%
市場預測
2.60%
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,129.9200
-13.7100
-0.331%
XAG 白銀現貨
51.0625
-0.3042
-0.592%
更新：25/11/2025 17:50
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.37%
1個月
2.81%
3個月
3.14%
更新：25/11/2025 11:15
