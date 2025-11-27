25/11/2025 08:55

【ＡＩ】盧特尼克：特朗普正就對華出售英偉達H200做評估

《經濟通通訊社25日專訊》美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)周一（24日）受訪時表示，美國總統特朗普正在評估是否允許英偉達達(Nvidia)(US.NVDA)向中國出售H200人工智能(AI)芯片。



盧特尼克表示，總統正在聽取「眾多不同顧問」的意見，決定權完全掌握在總統手中；並說特朗普「最了解」中國國家主席習近平。



如果允許H200芯片向中國銷售，將意味著美國自2022年以來為防止中國及其軍方獲取美國最先進技術而實施的限制大幅放鬆。任何此類舉動都可能引發華盛頓國家安全鷹派的強烈反對，已有議員推動立法阻止這一計劃。



報道稱，與特朗普關係密切的英偉達首席執行長黃仁勳迫切希望向中國銷售產品。此前，中國敦促本土科技公司不要購買英偉達較低端的H20芯片，導致英偉達仍被排除在中國AI芯片市場之外。(ry)