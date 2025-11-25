25/11/2025 14:48
《行業數據》民航局：10月國內航線旅客量增4.4%，國際航線旅客增20%
《經濟通通訊社25日專訊》據《央視》引述民航局數據報道，10月民航運輸規模增勢良好，共完成運輸總周轉量146億噸公里，國際航線旅客運輸量、貨郵運輸量同比增速均超過20%。
10月，國內航線完成旅客運輸量6084.5萬人次，同比增長4.4%；國際航線完成旅客運輸量699萬人次，同比增長20.4%。
貨運方面，國內航線完成貨郵運輸量51.8萬噸，同比增長8.1%；國際航線完成貨郵運輸量39.9萬噸，同比增長21%。貨郵運輸量月度歷史首次突破90萬噸。
1至10月，全國民航共完成運輸總周轉量1366.3億噸公里，同比增長10.3%；全國民航共完成貨郵運輸量831.2萬噸，同比增長13.9%。(ry)
