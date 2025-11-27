25/11/2025 14:52

【ＡＩ】智元機器人A2跨省連續行走3天創健力士紀錄

《經濟通通訊社25日專訊》中國具身機械人公司智元機器人(AgiBot)的A2人形機器人完成了連續步行3天、行程超過100公里的跨省徒步行走，這是人形機器人在步行方面的最長距離記錄，並創健力士世界紀錄。



外電報道，智元機器人的A2人形機器人身高1.69米。據健力士世界紀錄報道，它於11月10日晚間從蘇州出發，穿越高速公路和街道，於11月13日抵達上海外灘地區。



智元機器人表示，A2在106.286公里無間斷的旅程中，穿越了各種不同的地面，同時遵守了交通規則。A2機器人的設計用途是為客戶提供服務等任務，它配備對話功能，並具備唇語閱讀能力。



《路透》早前引述消息稱，智元機器人計劃明年第三季來港上市，目標估值為400億至500億港元。據報公司已委派中金公司、中信証券、摩根士丹利安排有關事宜。(jq)