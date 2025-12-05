25/11/2025 08:04

【大國博弈】習近平與特朗普通話，重申台灣回歸是戰後國際秩序的重要組成

《經濟通通訊社25日專訊》據《新華社》報道，國家主席習近平於周一（24日）晚與美國總統特朗普通電話。習近平在通話中闡明中方在台灣問題上的底線，強調台灣回歸中國是二戰後國際秩序的重要組成部分。特朗普則在社交平台發文稱跟習近平進行了一次非常好的通話，但無提及兩人有談到台灣，他透露兩人討論了很多議題，包括俄烏、芬太尼、大豆以及其他農產品，又稱習近平已邀請他明年4月訪問中國。習近平亦計劃於明年稍後時間國事訪問美國。



這是繼上月釜山「習特會」後，兩國元首再次直接溝通。​



《新華社》報道，習近平在通話中指出，中美兩國曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應共同維護二戰勝利成果。他重申，台灣問題涉及中國核心利益，美方應恪守承諾。特朗普回應指，美方理解台灣問題對中方的重要性，並表示與習近平在釜山的會晤非常愉快，雙方正全面落實當日達成的重要共識。​



習近平強調，釜山會晤為中美關係「校準航向」，事實證明「合則兩利、鬥則俱傷」並非空話。雙方應秉持平等互惠態度，拉長合作清單，為兩國關係開拓新空間。兩國元首亦談及烏克蘭危機，中方重申支持一切和平努力，冀各方早日達成持久和平協議。



據《華爾街日報》引述知情人士透露，是次通話由習近平主動發起，被視為北京方面罕見的外交姿態，旨在於地緣政治局勢升溫之際穩住中美關係。​（kk、ct）