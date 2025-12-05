25,829.13
-106.77
(-0.41%)
25,886
-65
(-0.25%)
高水57
9,077.84
-28.64
(-0.31%)
5,604.35
-11.08
(-0.20%)
656.52億
3,873.77
-2.02
(-0.052%)
4,546.37
-0.20
(-0.004%)
13,033.55
+26.83
(+0.206%)
2,624.53
+2.64
(+0.10%)
92,542.8800
+464.8200
(0.505%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0860
英鎊最佳客戶買入價
10.3935
日圓最佳客戶買入價
5.0300
18
十一月
金鐘太古廣場｜太古廣場歐陸風中央車站，盲盒公仔快閃店＋聖誕手作工作坊
大型盛事 節慶活動
金鐘太古廣場｜太古廣場歐陸風中央車站，盲盒公仔快閃店＋聖誕手作工作坊
推介度：
18/11/2025 - 02/01/2026
免費
10
一月
尖沙咀香港文化中心｜香港中樂團 : Liza ＆ Friends 摯友樂聚VII — 香港中樂團籌款晚會
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜香港中樂團 : Liza ＆ Friends 摯友樂聚VII — 香港中樂團籌款...
推介度：
10/01/2026
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,203.9000
-2.0300
-0.048%
XAG 白銀現貨
57.4992
+0.4732
+0.830%
更新：05/12/2025 11:05
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
30/10/2025 15:54
5.250%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
31/10/2025 19:24
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.06%
3個月國債孳息率
3.72%
10年-3個月國債孳息率
0.34%
更新：03/12/2025 16:05
