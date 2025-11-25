25,918.94
+202.44
(+0.79%)
25,908
+194
(+0.75%)
低水11
9,164.48
+85.06
(+0.94%)
5,625.82
+80.26
(+1.45%)
1,265.82億
3,880.22
+43.45
(+1.132%)
4,504.16
+56.11
(+1.261%)
12,841.60
+256.52
(+2.038%)
2,562.54
+33.99
(+1.34%)
87,609.7500
-690.2600
(-0.782%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0370
歐元最佳客戶買入價
8.9849
英鎊最佳客戶買入價
10.2168
日圓最佳客戶買入價
4.9751
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
恒生指數
25,918.94
+202.44
(+0.79%)
期指
低水11
25,908
+194
(+0.75%)
國企指數
9,164.48
+85.06
(+0.94%)
科技指數
5,625.82
+80.26
(+1.45%)
大市成交
1,265.82億
股票
1,098.42億
(86.776%)
窩輪
58.50億
(4.622%)
牛熊證
108.89億
(8.603%)
即時更新：25/11/2025 11:41
可賣空股票總成交
2,747.02億
主板賣空
472.00億
(17.182%)
更新：24/11/2025 16:59
上証指數
成交：4,663.91億
3,880.22
+43.45
(+1.132%)
滬深300
4,504.16
+56.11
(+1.261%)
深証成指
12,841.60
+256.52
(+2.038%)
MSCI中國A50
2,562.54
+33.99
(+1.34%)
比特幣
資料由Binance提供
87,609.7500
-690.2600
(-0.782%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0370
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.9849
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2168
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9751
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
台灣-失業率
公佈值
3.33%
公佈日期
24/11/2025 16:00
新加坡-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.20%
公佈日期
24/11/2025 13:00
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
51.90
公佈日期
21/11/2025 22:45
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
30/10/2025 15:54
5.250%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
31/10/2025 19:24
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
