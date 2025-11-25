25/11/2025 11:02
《神州拆息》逆回購收水1054億，Shibor隔夜無漲跌變化
《經濟通通訊社25日專訊》人民銀行公布，今日進行3021億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.4%。
公開市場今日有4075億元逆回購到期，即今日淨回籠1054億元，結束連續11天淨投放。
另外，人民銀行昨日公告，今日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展1萬億元MLF操作，期限為1年期。今日有9000億元MLF到期，對沖人行進行的1萬億元MLF操作，即人行本月透過MLF放水1000億元，為連續第九個月增量續作MLF。
上海銀行間同業拆放利率(Shibor)報價如下：
Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)
|期限
|Shibor(%)
|漲跌（基點/BP）
|隔夜
|1.3160
|+0.00
|1周
|1.4330
|-1.40
|2周
|1.5400
|-0.20
|1個月
|1.5200
|+0.00
|3個月
|1.5800
|+0.00
|6個月
|1.6200
|+0.00
|9個月
|1.6390
|-0.10
|1年
|1.6500
|+0.00
