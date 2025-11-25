25/11/2025 16:40

【聚焦人幣】人幣即期收升118點子，三連升報7.0938，創逾13個月高

《經濟通通訊社25日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.0938，較上個交易日4時30分收盤價升118點子，三連升，創2024年10月14日以來逾13個月新高，全日在7.0922至7.1020之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升113點子，報7.0932。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0826，較上個交易日升21點子，三連升，創11月17日以來逾一周新高，較市場預測偏強230點。



市場人士表示，中美元首通話後市場風險偏好回暖，亞洲股匯市場均現反彈，年底前市場結匯需求偏多，這些都有利於人民幣反彈，雖然整體幅度有限。



招商銀行金融市場部最新觀點認為，美指進一步走強動力有限，基本預設為100.4下方窄幅震盪。跨月之後，如果後續美聯儲12月降息預期繼續強化，美元可能轉為下跌。(jq)