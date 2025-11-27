25/11/2025 14:52

【ＡＩ】阿里千問App登頂蘋果澳門App Store免費榜，香港區排第二

《經濟通通訊社25日專訊》阿里巴巴(09988)旗下AI助手「千問App」在港澳市場亦掀起熱潮。最新數據顯示，千問App已登頂蘋果澳門App Store澳門免費榜榜首，同時成為香港App Store免費榜第二名。



千問App於11月17日正式啟動公測，上線僅三天便衝入內地App Store免費總榜前三，截至24日的公測首周累計下載量突破1000萬次，超越ChatGPT、Sora、DeepSeek成為史上下載量增長最快的AI應用。



從長期來看，有分析認為，千問App要實現領先需有三個關鍵點做支撐。一是公測期過後，日活躍用戶數和留存率能否繼續保持高位；二是後續付費功能、廣告、生態導流等變現方式能否跑通；三是要看千問和淘寶、高德、支付寶的對接是否能做到無縫銜接。(sl)