25/11/2025 15:01

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 新加坡AISG東南亞語言模型轉用阿里Qwen架構

▷ Qwen-SEA-LION-v4登開源榜單首位

▷ Qwen3-32B模型涵蓋119種語言36萬億詞元 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社25日專訊》據《上海證券報》報道，新加坡國家人工智能計劃(AISG)正在進行一次重大戰略調整，在其最新的東南亞語言大模型項目(SEA-LION)中，放棄了Meta模型，轉向阿里巴巴的通義千問Qwen開源架構，標誌著中國開源AI模型在全球影響力版圖中的一次關鍵擴張。報道指，AISG今日宣布推出的「Qwen-SEA-LION-v4」模型，在一項衡量東南亞語言能力的開源榜單上迅速佔據首位。這一轉變旨在解決一個長期痛點：此前以Meta的Llama系列為代表的開源模型，在處理印尼語、泰語和馬來語等區域性語言時表現不佳，嚴重制約了本地化AI應用的開發效率與性能。報道又指，這一轉變凸顯阿里通義千問在全球開源AI領域的崛起。自2023年全面開源以來，阿里Qwen已經超越Llama、DeepSeek等模型，成為全球性能最強、應用最廣泛的開源大模型。截至目前，Qwen系列模型的全球下載量已突破6億次。阿里旗下雲計算部門24日宣布，支持AISG最新版本的SEA-LION大型語言模型(LLM)，該模型被命名為Qwen-SEA-LION-v4。阿里雲指，最新版本基於Qwen3-32B基礎模型構建，新版本的發布標誌著「AISG在為該區域提供功能更強大、更易於使用的人工智能解決方案方面邁出了重要一步」。Qwen3的基礎模型--即通義千問系列的最新版本--已經在一個龐大且多樣化的數據庫上進行了預訓練，該數據庫涵蓋119種語言和方言，總計36萬億個詞元。(sl)