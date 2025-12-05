25/11/2025 15:56

【大國博弈】中國外交部：習特通話由美方發起，氛圍積極、友好

《經濟通通訊社25日專訊》中國國家主席習近平與美國總統特朗普周一（24日）通話討論了貿易、台灣以及俄烏衝突等問題，這是中美元首上月會晤達成關稅休戰以來的首次對話。



中國外交部毛寧今日在例行記者會上被問及有關情況時回應稱，特朗普總統第二任期以來，中美元首保持著經常性的交往，「據我了解，此次通話是美方發起的，通話的氛圍是積極的、友好的、建設性的」，兩國元首就共同關心的問題進行溝通，對於中美關係穩定發展十分重要。



*美日領導人談台灣問題，毛寧：中國內政不容外部干涉*



另外，特朗普今日與日本首相高市早苗通話，討論了美日同盟、地區局勢和雙邊關係，以及美日對於台灣問題的立場。對此，毛寧回應稱，美日領導通話是美日之間的事情，「我不做評論」；至於台灣問題，是中國的內政，不容任何外部勢力干涉。(sl)