25/11/2025 08:30

《珠玉之論－陳鳳珠》內地持續減持美債

《珠玉之論》美國財政部的數據顯示，9月內地及英國均減持美債，而日本則增持美國國債 。在9月，日本增持89億美元的美債，令持倉規模升至1.19萬億美元，為美國最大債主；英國則減持393億美元美債，持倉規模減至8650億美元，為美國第二大債主；內地減持5億美元美國國債，持倉規模減至7005億美元，為今年第五次減持美債。



其實，由2022年4月起，內地持有的美國國債一直少於1萬億美元，2022年、2023年、2024年分別減持1732億美元、508億美元及573億美元的美國國債，反映持倉規模一直呈減持趨勢。而今年首9個月，內地五次減持美債、三次增持、一次持平，總體仍然出現減持。內地減持美債，以降低對美元的依賴，同時支持人民幣匯率走勢。另外，內地亦持續增持黃金作儲備，以分散風險。《獨立股評人 陳鳳珠》



