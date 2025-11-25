25/11/2025 08:53

【特朗普當政】美國取消發布第3季GDP初值，預料今年裁員約31.7萬人

《經濟通通訊社25日專訊》美國經濟分析局周一（24日）表示，受到政府近期結束停擺影響，已決定取消發布第3季國內生產總值(GDP)初值數據。



美國政府原定10月30日發布第3季GDP初值，11月26日發布GDP修訂數據，但當局上周表示，GDP修訂值及企業利潤初值均會延後發布。



此外，美國人事管理局局長庫珀表示，今年政府將裁員約31.7萬人，數字高於他今年稍早時預計的30萬人，今次裁員是總統特朗普縮減聯邦政府文職僱員計劃的一部分。



庫珀較早時亦回應，有關他說政府效率部已不存在的報道，指出報道內容並非實情，被媒體剪接了他的話。(rc)