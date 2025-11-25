直播中 : 開市Good Morning - 環球股市壞消息已消化曬？阿里巴巴績前點部署？文遠知行業績解讀
直播中 : 開市Good Morning - 環球股市壞消息已消化曬？阿里巴巴績前點部署？文遠知行業績解讀
25,951.24
+234.74
(+0.91%)
25,943
+229
(+0.89%)
低水8
9,171.50
+92.08
(+1.01%)
5,645.10
+99.54
(+1.79%)
734.72億
3,862.83
+26.06
(+0.679%)
4,485.14
+37.09
(+0.834%)
12,792.76
+207.68
(+1.650%)
2,552.96
+24.41
(+0.97%)
87,834.6900
-465.3200
(-0.527%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0390
歐元最佳客戶買入價
8.9864
英鎊最佳客戶買入價
10.2209
日圓最佳客戶買入價
4.9803
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
恒生指數
25,951.24
+234.74
(+0.91%)
期指
低水8
25,943
+229
(+0.89%)
國企指數
9,171.50
+92.08
(+1.01%)
科技指數
5,645.10
+99.54
(+1.79%)
大市成交
734.72億
股票
627.18億
(85.363%)
窩輪
38.46億
(5.235%)
牛熊證
69.08億
(9.402%)
即時更新：25/11/2025 10:10
可賣空股票總成交
2,747.02億
主板賣空
472.00億
(17.182%)
更新：24/11/2025 16:59
上証指數
成交：2,631.84億
3,862.83
+26.06
(+0.679%)
滬深300
4,485.14
+37.09
(+0.834%)
深証成指
12,792.76
+207.68
(+1.650%)
MSCI中國A50
2,552.96
+24.41
(+0.97%)
比特幣
資料由Binance提供
87,834.6900
-465.3200
(-0.527%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0390
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.9864
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2209
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9803
24
五月
