25/11/2025 09:59

【外圍經濟】歐洲央行委員納格爾：央行正密切關注食品和服務業的高通脹

《經濟通通訊社25日專訊》歐洲央行管理委員會成員納格爾(Joachim Nagel)表示，央行持續關注疫情後通脹飆升的後續影響，包括食品價格上漲和服務成本居高不下等問題。



他在周一（24日）表示，儘管價格漲幅目前徘徊在2%的目標水平附近，且中期內應能維持，但危機的餘波「在某些情況下依然明顯。」



納格爾引述調查數據指出，民眾仍擔憂歐元區物價進一步上漲。在俄烏戰爭開始後，該地區通脹率在2022年10月曾攀升至10.6%的高峰。他稱：「歐洲央行正密切關注這一情況，同時也在關注持續強勁的服務業通脹。」



他指出，12月歐洲央行將獲得更多數據，未來兩年的新預測，以及首次涵蓋2028年的預測。屆時央行將更清晰地判斷貨幣政策立場是否依然恰當。(rc)