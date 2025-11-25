直播中 : 開市Good Morning - 環球股市壞消息已消化曬？阿里巴巴績前點部署？文遠知行業績解讀
直播中 : 開市Good Morning - 環球股市壞消息已消化曬？阿里巴巴績前點部署？文遠知行業績解讀
25,954.27
+237.77
(+0.92%)
25,947
+233
(+0.91%)
低水7
9,172.02
+92.60
(+1.02%)
5,647.09
+101.53
(+1.83%)
737.06億
3,863.86
+27.09
(+0.706%)
4,486.17
+38.12
(+0.857%)
12,788.49
+203.41
(+1.616%)
2,552.86
+24.31
(+0.96%)
87,833.6100
-466.4000
(-0.528%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0390
歐元最佳客戶買入價
8.9864
英鎊最佳客戶買入價
10.2209
日圓最佳客戶買入價
4.9803
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
推廣【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折
