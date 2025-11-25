25/11/2025 10:18

《經濟通通訊社25日專訊》美國聯儲局理事沃勒表示，仍然支持在12月議息會議再減息0.25厘，理由是勞動市場持續轉弱，而通脹壓力則逐步紓緩。沃勒強調，一旦踏入明年1月，聯儲局在接收大量經濟數據後，利率路徑更可能改為逐次會議評估，不會預先鎖定一條固定減息軌跡。沃勒提醒，真正關鍵或落在12月會後密集公布的一批延遲數據，包括訂於12月16日公布的10月及11月非農就業報告，以及12月18日公布的11月消費物價指數(CPI)，這些指標將成為1月議息時的重要參考依據。他坦言，若屆時通脹或就業突然顯著反彈，或經濟活動明顯加速，將令1月是否再減息變得棘手；但在目前基準情景下，他暫時看不到勞動市場會在未來六至八星期突然好轉的跡象。*巴克萊：鮑威爾極大機會在12月推動減息0.25厘的決定*與此同時，儘管美國聯儲局內部對下月議息決定的分歧日益加劇，但巴克萊銀行發表最新研究報告指出，主席鮑威爾極大機會在12月的公開市場委員會會議(FOMC)上，推動減息0.25厘的決定。受近期官員言論影響，市場對12月減息的預期已升溫，利率期貨顯示減息概率已達67%。巴克萊報告分析指，雖然鮑威爾早前曾暗示12月減息並非定局，但該行認為他最終仍會傾向採取寬鬆立場。巴克萊總結認為，若不計算鮑威爾本人，票委陣營看似勢均力敵，甚至略微偏向鷹派。然而，要在公開投票中反對主席的立場，門檻相當高。該行相信，鮑威爾最終將運用其影響力主導大局，令委員會達成減息共識。(rc)