25,894.55
+178.05
(+0.69%)
25,912
+198
(+0.77%)
高水17
9,158.31
+78.89
(+0.87%)
5,612.03
+66.47
(+1.20%)
2,311.49億
3,870.02
+33.25
(+0.867%)
4,490.40
+42.35
(+0.952%)
12,777.31
+192.23
(+1.527%)
2,553.49
+24.94
(+0.99%)
87,417.5700
-882.4400
(-0.999%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0290
歐元最佳客戶買入價
8.9800
英鎊最佳客戶買入價
10.2180
日圓最佳客戶買入價
4.9791
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
恒生指數
25,894.55
+178.05
(+0.69%)
期指
高水17
25,912
+198
(+0.77%)
國企指數
9,158.31
+78.89
(+0.87%)
科技指數
5,612.03
+66.47
(+1.20%)
大市成交
2,311.49億
股票
2,111.01億
(91.327%)
窩輪
72.82億
(3.150%)
牛熊證
127.65億
(5.523%)
即時更新：25/11/2025 16:19
可賣空股票總成交
1,130.26億
主板賣空
224.09億
(19.826%)
半日數據，更新：25/11/2025 12:40
上証指數
成交：7,227.89億
3,870.02
+33.25
(+0.867%)
滬深300
4,490.40
+42.35
(+0.952%)
深証成指
12,777.31
+192.23
(+1.527%)
MSCI中國A50
2,553.49
+24.94
(+0.99%)
比特幣
資料由Binance提供
87,417.5700
-882.4400
(-0.999%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0290
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.9800
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2180
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9791
新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
