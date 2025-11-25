25/11/2025 15:58

【外圍經濟】高市早苗政策或令日本國債面臨類似2022年英國債市衝擊

《經濟通通訊社25日專訊》彭博一項衡量日本國債市場扭曲程度的指標，7年來首次逼近英國水平。市場開始擔心，日本新首相高市早苗是否會把日本債市，變成類似2022年英國債市的樣子。



隨著保險公司拋售低票息、非主流的超長期債券，加之日本央行繼續推進量化緊縮，投資者對買入債券更謹慎。



這種謹慎態度也反映在孳息率上。雖然日本的實際孳息率仍低於英國，但日本國債的風險溢價，例如10年期國債孳息率與3個月期OIS利率之差來衡量，目前比英國國債高出約40個基點。



日本首位女首相高市表示崇拜英國已故前首相戴卓爾夫人。但她的財政立場可能會引發類似於2022年的英國國債崩盤危機，時任英國首相卓慧思因失去投資者信心而導致市場動盪。



分析認為，在這種謹慎情緒消退之前，日本國債孳息率的上行壓力可能會持續存在。(rc)