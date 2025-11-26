25,928.08
+33.53
(+0.13%)
25,929
-2
(-0.01%)
高水1
9,162.37
+4.06
(+0.04%)
5,618.36
+6.33
(+0.11%)
2,070.78億
3,864.18
-5.84
(-0.151%)
4,517.63
+27.23
(+0.606%)
12,907.83
+130.52
(+1.021%)
2,583.55
+30.06
(+1.18%)
86,860.0600
-509.9100
(-0.584%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0660
歐元最佳客戶買入價
9.0240
英鎊最佳客戶買入價
10.2680
日圓最佳客戶買入價
4.9860
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
