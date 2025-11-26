直播中 : 開市Good Morning - 阿里上季經調整盈利跌72% 拆解績後部署！ 蔚來料第四季實現盈利 市場不買帳？
直播中 : 開市Good Morning - 阿里上季經調整盈利跌72% 拆解績後部署！ 蔚來料第四季實現盈利 市場不買帳？
15.50億
3,869.95
-0.07
(-0.002%)
4,490.35
-0.05
(-0.001%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
87,484.6500
+114.6800
(0.131%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0323
歐元最佳客戶買入價
8.9877
英鎊最佳客戶買入價
10.2229
日圓最佳客戶買入價
4.9848
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
恒生指數
--
--
(--)
期指
26,119
+208
(+0.80%)
國企指數
--
--
(--)
科技指數
--
--
(--)
大市成交
15.50億
股票
15.50億
(100.000%)
窩輪
--
(0.000%)
牛熊證
--
(0.000%)
即時更新：26/11/2025 09:19
可賣空股票總成交
2,047.17億
主板賣空
449.77億
(21.970%)
更新：25/11/2025 16:59
上証指數
成交：--
3,869.95
-0.07
(-0.002%)
滬深300
4,490.35
-0.05
(-0.001%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
87,484.6500
+114.6800
(0.131%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0323
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.9877
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2229
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9848
28
十一月
中環 PMQ 元創方｜deTour 2025 設計節 「想望之器」
展覽 文化藝術
中環 PMQ 元創方｜deTour 2025 設計節 「想望之器」
推介度：
28/11/2025 - 07/12/2025
免費
免費
29
十一月
銅鑼灣維多利亞公園｜渣打藝趣嘉年華與民共樂 25 年「夜光巡遊」睽違七年載譽重臨 11 月底點亮銅鑼灣
大型盛事 節慶活動
銅鑼灣維多利亞公園｜渣打藝趣嘉年華與民共樂 25 年「夜光巡遊」睽違七年載譽重臨 11 月底點亮銅鑼...
推介度：
29/11/2025 - 30/11/2025
免費
免費
