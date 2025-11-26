26/11/2025 08:27

【外圍經濟】iPhone 17需求強勁，蘋果重奪全球手機製造商龍頭寶座

《經濟通通訊社26日專訊》據市場研究機構Counterpoint Research最新報告指出，受惠於新一代iPhone 17系列的強勁需求及消費者換機熱潮，蘋果(US.AAPL)預計將於2025年全年超越三星電子，時隔14年重奪全球最大智能手機製造商的寶座。



Counterpoint數據顯示，2025年全球智能手機市場整體規模預計將擴大3.3%。在這波增長浪潮中，蘋果表現尤為亮眼，預計全年出貨量將錄得10%的雙位數增長，遠超其長期競爭對手三星電子的4.6%增幅。​



報告預測，蘋果將以19.4%的全球市佔率位居榜首，這將是該公司自 2011年以來首次全年銷量超越三星。分析指，蘋果的進取定價策略以及在新興市場的深耕細作，成功抵銷部分宏觀經濟逆風，令其市場份額得以顯著擴張。​(kk)



