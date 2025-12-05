25,827.36
-108.54
(-0.42%)
25,891
-60
(-0.23%)
高水64
9,078.01
-28.47
(-0.31%)
5,604.85
-10.58
(-0.19%)
657.89億
3,873.34
-2.45
(-0.063%)
4,546.19
-0.38
(-0.008%)
13,035.17
+28.45
(+0.219%)
2,624.82
+2.93
(+0.11%)
92,530.8600
+452.8000
(0.492%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0860
英鎊最佳客戶買入價
10.3935
日圓最佳客戶買入價
5.0300
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
大市成交
657.89億
股票
541.55億
(82.316%)
窩輪
42.00億
(6.384%)
牛熊證
74.34億
(11.300%)
即時更新：05/12/2025 11:06
可賣空股票總成交
1,580.17億
主板賣空
313.57億
(19.844%)
更新：04/12/2025 16:59
資料由Binance提供
更新：05/12/2025 11:05
更新：05/12/2025 11:05
