26/11/2025 09:45

【大國博弈】美財長：特朗普擬明年11月赴深圳出席APEC峰會

《經濟通通訊社26日專訊》美國財長貝森特周二（25日）透露，中美兩國元首可能在2026年會面四次，包括美國總統特朗普在明年11月到深圳出席亞太經合組織(APEC)峰會。



特朗普周一（24日）與中國國家主席習近平通電話後，表示將於明年四月應邀訪華。習近平亦可能明年國事訪問美國，以及明年12月赴佛羅里達州，出席二十國集團(G20)領導人峰會。



*「美國對台立場沒有改變」*



貝森特在接受CNBC採訪時表示：「特朗普在韓國『習特會』30天後致電習近平」。他同時強調，美國對台立場「沒有改變」。



習近平上月出席韓國慶州APEC峰會時宣布，中方將於明年在深圳舉辦APEC峰會，並表示深圳地處太平洋沿岸，幾十年間從一個落後的小漁村發展成為現代化國際大都市。



他指出，深圳是中國堅定不移奉行互利共贏開放戰略的重要窗口。期待各方明年共赴深圳之約，共商亞太發展大計，共創亞太美好明天。(jf)