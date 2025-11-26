26/11/2025 11:19

【外圍經濟】日本最大工會求加薪5%以上，「真心希望政府能夠控制物價」

《經濟通通訊社26日專訊》日本最大工會組織的領導人敦促首相高市早苗，採取更多措施應對通脹，確保工人的工資增速超過生活成本的上漲速度。她表示，計劃在即將召開的勞資會議上，要求漲薪幅度繼續超過5%。



日本工會總聯合會(Rengo)會長芳野友子(Tomoko Yoshino)周二（25日）受訪時表示：「物價持續上漲，加上日圓如此疲軟，進口成本可能會進一步攀升，我們真心希望政府能夠控制物價。」



芳野代表700萬會員，約佔日本勞動力總數的10%。她指出，日本的整體通脹率應該在2%左右，而不是過去一年約3%-4%的水平。



儘管Rengo已通過談判，為工會成員爭取到34年來最大的漲薪幅度，推動本財年工資實現強勁成長，但9月份實際工資卻連續第九個月下降。



高市上周推出了疫情以來最大規模的刺激經濟計劃，包括一些促進工資增長，以及減輕家庭生活成本的舉措。



芳野回應稱，在政府提出的措施中，緩解價格壓力和提供投資支持，以緩解勞動力短缺問題的舉措，對減輕家庭和小企業的負擔尤為重要。(jf)