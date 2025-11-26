26/11/2025 14:07

【特朗普當政】特朗普感恩節前赦免火雞，不忘諷刺民主黨死敵

《經濟通通訊社26日專訊》美國總統特朗普周二（25日）赦免了兩隻名叫Gobble和Waddle的火雞，使它們免於成為感恩節餐桌上的食材。



特朗普在玫瑰園舉行赦免儀式時開玩笑說，他本想把火雞改名叫Chuck和Nancy，顯然是影射參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)，和前眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)，兩人均為民主黨人。



但他續稱：「後來我意識到我不會赦免他們，我永遠不會赦免那兩個人。」朗普還再次赦免了去年被時任總統拜登放生的兩只火雞Peach和Blossom，並繼續攻擊稱，拜登的赦免無效，因為他使用了自動簽名筆。



這項年度傳統活動1989年始於老布殊總統。據全美火雞聯合會稱，周二蒙赦的兩只火雞將被安置在北卡羅來納州立大學農學院度過余生。(jf)