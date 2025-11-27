26/11/2025 11:40

【ＡＩ】英偉達一個月蒸發8000億美元，市值神話被谷歌TPU擊穿

《經濟通通訊社26日專訊》周二（25日）美股盤中，英偉達(US.NVDA)股價一度重挫逾7%，市值瞬間蒸發近3500億美元，隨後跌幅收窄，收市仍收跌2.59%，收盤價177.82美元，創兩個多月收盤新低。



英偉達曾在10月29日觸及每股212美元的歷史高點，當時總市值達到5.15萬億美元，成為首家市值突破5萬億美元的公司。不過僅過去27天，其股價較歷史高點已大跌16%，市值蒸發超8000億美元。



分析指，投資者對AI算力真實需求，和AI投入能否轉化為足夠的收益，產生了懷疑。在谷歌(US.GOOGL)發布Gemini 3後，市場的風向開始轉變。谷歌採用了自研TPU，而不是英偉達GPU，更重要的是，業內認為其已經超越了OpenAI的GPT模型。



英偉達周二回應，公司技術依然領先行業一代，是唯一能夠運行所有AI模型，並應用於所有計算場景的平台。(jf)