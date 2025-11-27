25,991.42
+63.34
(+0.24%)
25,995
+64
(+0.25%)
高水4
9,190.01
+27.64
(+0.30%)
5,621.57
+3.21
(+0.06%)
1,123.47億
3,883.01
+18.83
(+0.487%)
4,531.83
+14.20
(+0.314%)
12,956.99
+49.16
(+0.381%)
2,601.60
+18.05
(+0.70%)
91,156.5400
+672.5300
(0.743%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0880
歐元最佳客戶買入價
9.0460
英鎊最佳客戶買入價
10.3295
日圓最佳客戶買入價
4.9921
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
推廣【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折
恒生指數
25,991.42
+63.34
(+0.24%)
期指
高水4
25,995
+64
(+0.25%)
國企指數
9,190.01
+27.64
(+0.30%)
科技指數
5,621.57
+3.21
(+0.06%)
大市成交
1,123.47億
股票
948.15億
(84.394%)
窩輪
68.13億
(6.064%)
牛熊證
107.20億
(9.542%)
即時更新：27/11/2025 11:40
可賣空股票總成交
1,847.88億
主板賣空
336.15億
(18.191%)
更新：26/11/2025 16:59
上証指數
成交：4,470.62億
3,883.01
+18.83
(+0.487%)
滬深300
4,531.83
+14.20
(+0.314%)
深証成指
12,956.99
+49.16
(+0.381%)
MSCI中國A50
2,601.60
+18.05
(+0.70%)
比特幣
資料由Binance提供
91,156.5400
+672.5300
(0.743%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0880
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0460
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3295
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9921
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

20
十一月
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏 香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
推介度：
20/11/2025 - 31/08/2026
23
一月
香港演藝學院｜林日曦年度癲喪喜劇《大反枱日》 香港演藝學院｜林日曦年度癲喪喜劇《大反枱日》
文化藝術 劇場
香港演藝學院｜林日曦年度癲喪喜劇《大反枱日》
推介度：
23/01/2026 - 08/02/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00700 騰訊控股00981 中芯國際09992 泡泡瑪特01347 華虹半導體
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,148.5400
-16.0200
-0.385%
XAG 白銀現貨
52.8193
-0.5968
-1.117%
更新：27/11/2025 11:35
評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處