26/11/2025 08:32

【開市Ｇｏ】鴿派料掌儲局，英偉達遭後來者挑戰，阿里季盈利銳減美股跌

2025年11月26日【要聞盤點】



1、美股周二(25日)收高，道指飆升逾660點，市場氣氛受到雙重利好刺激，一是白宮有意提名鴿派的國家經濟委員會主任哈塞特出任下屆聯儲局主席，二是ADP就業數據疲軟，市場對12月減息預期急升。儘管晶片龍頭英偉達逆市下挫，但在銀行及科技股帶動下，三大指數全線向好。道指收市升664.18點，或1.43%，報47112.45點；標普500指數升60.76點，或0.91%，報6765.88點；納指升153.59點，或0.67%，報23025.59點。中國金龍指數升27點。日經期貨截至上午7時54分跌142點。



2、彭博指出，哈塞特在聯儲局主席遴選中領先，市場預期其上任或推行更積極寬鬆政策，令10 年期國債孳息率跌穿4%，報3.99%。



3、Gemini新模型表現驚人，Google自研的TPU作為Blackwell晶片的替代方案因此受到愈來愈多關注，英偉達股價隔晚曾挫超7%。英偉達對此在公開平台回應，強調其技術領先業界整整一代，是唯一能夠運行所有AI模型，並且在所有計算場景中實現這一點的平台。



4、美國9月批發銷售通脹回升，零售銷售增長放緩，11月消費者信心創七個月來最大降幅，顯示對經濟和就業前景憂慮加深。



5、美國財長貝森特稱華府對台立場不變，特朗普明年或與習近平會面四次，包括互訪及參加 APEC和G20峰會。



6、美國總統特朗普稱烏克蘭和平協議接近達成，美方代表正分別與俄烏兩國高層會談，待磋商有實質進展後再與雙方領導人會面。



7、彭博數據顯示中國股債相關性三年來首次歸零，分析指在貨幣寬鬆預期升溫前，利率向下空間有限。



8、本港10月出口貨值4618億元，按年升17.5%，高於預期；進口貨值5017億元，按年升 18.3%，亦超市場預期。



9、新加坡人工智能計劃調整戰略，東南亞語言大模型項目棄用Meta模型，轉向阿里巴巴的通義千問Qwen。





【焦點股】



阿里巴巴(09988)

- 第二財季經調整盈利104億人幣，同比跌72%遜預期，雲智能收入增34%

- 隔晚ADR跌逾2%



小米集團(01810)

- 昨斥1億元回購250萬股，每股最高價40.34元



晶片股：中芯(00981)、華虹半導體(01347)

- Google自研TPU方案受關注，英偉達股價曾挫超7%

- 英偉達回應稱自家技術領先業界整整一代



周大福(01929)

- 上半年淨利潤低於市場預期



蔚來(09866)

- 第三季虧損降至36.6億人幣勝預期

- 預計第四季度交付量創新高，仍有信心扭虧

- ADR跌逾4%



蘋概股：比亞迪電子(00285)、鴻騰精密(06088)、舜宇光學(02382)

- 蘋果有望今年超越三星，重奪全球最大智能手機製造商桂冠



京東集團(09618)、京東健康(06618)

- 京東否認有關考慮發行至少10億美元可交換債券，變相減持京東健康之傳聞



新世界發展(00017)

- 推遲總值34億美元永續債券票息支付，涉及A、B、C、D四個系列



耀才證券(01428)

- 螞蟻控股收購耀才股權截止日期延至明年3月25日，加付按金



比特幣ETF：FA南方比特幣(03066)、FA三星比特幣(03135)

- 比特幣最多回吐3.19%，報86220美元



佑駕創新(02431)

- 折讓近一成配股淨籌2億元，七成用作無人物流車發展

- 合作設計並生產800台無人物流車



當代置業(01107)

- 已達成所有復牌指引，申請今早復牌





【油金報價】



紐約期油下跌0.05%，報美元58.08/桶



布倫特期油下跌1.31%，報美元61.90/桶



黃金現貨上漲0.08%，報美元4133.96/盎司



黃金期貨上漲0.04%，報美元4167.00/盎司