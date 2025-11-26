26/11/2025 16:03

【比特幣】加密貨幣重挫，股價與幣價同時下跌，企業被迫拋售加密資產

《經濟通通訊社26日專訊》根據《金融時報》周三報道，隨著加密貨幣市場遭遇重挫，曾大舉囤積加密資產以充實公司財庫的企業，正面臨股價與幣價的雙重打擊。為支撐不斷下跌的股價，公司被迫拋售持有的加密貨幣。



The Block的數據顯示，主要透過舉債和股權融資來購買加密貨幣的財庫公司，市值在7月達到1760億美元的高峰後，至今已蒸發約770億美元。



這一趨勢的逆轉，與去年特朗普承諾將美國打造成「加密貨幣之都」後，市場的樂觀情緒形成鮮明對比。如今，投資者擔心，一個依賴加密價格上漲和大規模股本、債務融資的商業模式，賴以生存的良性循環是否正在被打破。



「加密財庫」策略的失靈在股價上反映尤其明顯。日本最大的比特幣持有者Metaplanet的股價，自6月高點以來已暴跌80%。英國最大的比特幣買家Smarter Web今年股價也下跌44%，其公司估值為1.32億英鎊，而其持有的比特幣價值約2.32億美元。



加密數據公司Kaiko的高級研究分析師Adam Morgan McCarthy表示：「這些公司將出現清算式拋售，情況會變得更糟。這是惡性循環。一旦價格開始暴跌，就會引發探底競賽。」(rc)