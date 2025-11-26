26/11/2025 19:38
《再戰明天》韓國央行公布議息結果，歐元區公布消費者信心指數
摘要
▷ 韓國央行周四公布議息結果
▷ 歐元區周四18:00公布消費者信心指數
▷ 大快活、大家樂、六福等香港公司周四公布業績
*歐洲央行副總裁發表講話，大快活大家樂六福公布業績*
周四美國假期休市。各國重要經濟活動方面，韓國央行召開貨幣政策會議並宣布利率決定。周四本港時間9:30am，日本央行審議委員野口旭會見大分當地領導人並發表講話。4:30pm，歐洲央行執委奇波洛內在一會議上致開幕詞。晚上6:45pm，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話。
數據方面，周四（27日）5:00pm（本港時間．下同），歐元區公布10月貨幣供應M3，年率升幅料維持於2.8%。6:00pm，歐元區公布11月消費者信心指數。
在本港，明日公布業績的公司有:其士國際(00025)、遠東發展(00035)、遠東酒店實業(00037)、大快活集團(00052)、結好控股(00064)、大昌集團(00088)、凱聯國際酒店(00105)、廸生創建(00113)、興利集團(00114)、佳寧娜(00126)、慕詩國際(00130)、中國寶力科技(00164)、潤中國際控股(00202)、安全貨倉(00237)、天德地產(00266)、金寶通(00320)、大家樂集團(00341)、力勁科技(00558)、六福集團(00590)、維珍妮(02199)、波司登(03998)等。
此外，明日派格生物醫藥-B(02565)、吉宏股份(02603)等將有基石投資者持股解禁。(wa)