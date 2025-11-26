25,928.08
+33.53
(+0.13%)
25,909
-22
(-0.08%)
低水19
9,162.37
+4.06
(+0.04%)
5,618.36
+6.33
(+0.11%)
2,070.78億
3,864.18
-5.84
(-0.151%)
4,517.63
+27.23
(+0.606%)
12,907.83
+130.52
(+1.021%)
2,583.55
+30.06
(+1.18%)
86,782.9400
-587.0300
(-0.672%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0600
歐元最佳客戶買入價
9.0240
英鎊最佳客戶買入價
10.2699
日圓最佳客戶買入價
4.9860
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
恒生指數
25,928.08
+33.53
(+0.13%)
期指(夜)
低水19
25,909
-22
(-0.08%)
國企指數
9,162.37
+4.06
(+0.04%)
科技指數
5,618.36
+6.33
(+0.11%)
大市成交
2,070.78億
股票
1,891.30億
(91.333%)
窩輪
75.81億
(3.661%)
牛熊證
103.67億
(5.006%)
即時更新：26/11/2025 17:59
可賣空股票總成交
1,847.88億
主板賣空
336.15億
(18.191%)
更新：26/11/2025 16:59
上証指數
成交：7,010.20億
3,864.18
-5.84
(-0.151%)
滬深300
4,517.63
+27.23
(+0.606%)
深証成指
12,907.83
+130.52
(+1.021%)
MSCI中國A50
2,583.55
+30.06
(+1.18%)
比特幣
資料由Binance提供
86,782.9400
-587.0300
(-0.672%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0600
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0240
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2699
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9860
06
八月
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放 香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 ...
推介度：
06/08/2025 - 23/02/2026
03
九月
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言 西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言
展覽 文化藝術
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐...
推介度：
03/09/2025 - 22/02/2026
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
TWD 美元/新台幣
31.3078
-0.0803
-0.256%
THB 美元/泰銖
32.2000
-0.0800
-0.248%
SGD 美元/坡元
1.2989
-0.0030
-0.232%
更新：26/11/2025 20:05
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.93%
1個月
2.98%
3個月
3.20%
更新：26/11/2025 11:15
最新重要數據
德國-國內生產總值(年率)
公佈值
0.30%
公佈日期
25/11/2025 15:00
德國-國內生產總值(季率)
公佈值
0.00%
公佈日期
25/11/2025 15:00
台灣-失業率
公佈值
3.33%
公佈日期
24/11/2025 16:00
