26/11/2025 11:47
《港元利率》港元拆息全面抽升，一個月拆息報2.98厘
《經濟通通訊社26日專訊》港元拆息全面抽升，而與樓按相關的一個月拆息連升5日，報2.97768厘，升16.399基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.2厘，升5.69基點。
隔夜息報1.92869厘，升55.762基點；一周拆息升23.678基點，報2.89476厘，兩周則升20.726基點，報2.84119厘。長息方面，六個月拆息升0.28基點，報3.24875厘，一年期則升1.589基點，報3.27607厘。
港元匯價今日在7.7782-7.7743之間上落，最新報7.7778。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.92869
|+55.762
|一周
|2.89476
|+23.678
|兩周
|2.84119
|+20.726
|一個月
|2.97768
|+16.399
|兩個月
|3.19107
|+4.869
|三個月
|3.2
|+5.69
|六個月
|3.24875
|+0.28
|一年
|3.27607
|+1.589
資料來源：香港銀行公會