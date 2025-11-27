27/11/2025 10:02

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 景順指日本央行下月加息可能性增加

▷ 日圓現價被評估為低於合理水平

▷ 政府或於美元兌日圓近160時干預匯市 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道27日專訊》景順亞太區環球市場策略師趙耀庭發表關於日本國債收益率迅速上升與日圓貶值的觀點。*若經濟刺激方案明朗化，日圓跌勢料趨於穩定*他指，日本國債收益率上升的觸發因素，可能是市場預期高市內閣的經濟刺激政策規模將超出預期。政府可能透過額外發行國債來融資。市場對日本長期財政可持續性的風險愈加擔憂。2024年8月，日本央行啟動了量化緊縮政策，旨在減少其持有的日本國債。日本國內銀行對日本國債的購買量顯著下降，因而增加了對外國資金的依賴，因為其通常對財政紀律惡化相關風險更為敏感。若長期利率持續緩慢上升，日本央行可能增加國債購買操作，或提前結束量化緊縮政策。自高市當選以來，日圓走弱，反映市場預期她在貨幣緊縮上採取謹慎立場，以及對大規模刺激方案引發財政惡化的憂慮。政府對日圓走弱感到擔心，若美元兌日圓接近160，可能進行外匯干預。不過，一旦刺激方案的規模與細節明朗化，日圓跌勢預計將趨於穩定。*第四季經濟增長料重返正區間，日股具吸引力*他認為，日圓走弱加上大規模經濟刺激預期，為日本央行加息提供了助力。由於工資增長強勁及家庭信心改善，國內需求保持韌性。在刺激措施及通脹回落的帶動下，第四季經濟增長預計將重返正區間。日本央行在12月18至19日會議上加息的可能性增加。日圓目前被低估，並可能在下月日本央行會議前走強，預期屆時會加息。相比近期拋售後的日本國債，日本股票具吸引力，原因包括合理的估值，以及明年的經濟再通脹前景。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。