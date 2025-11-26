26/11/2025 09:24
【聚焦人幣】人幣中間價升30點子四連升，報7.0796，逾一年來首破7.08關
《經濟通通訊社26日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0796，較上個交易日升30點子，四連升，為2024年10月14日以來13個半月來首次升破7.08關口，較市場預測偏強僅約30點，上個交易日報7.0826。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0796
|-30.00
|1歐元/人民幣
|8.1900
|+213.00
|100日圓/人民幣
|4.5347
|+147.00
|1港元/人民幣
|0.9106
|+3.90
|1英鎊/人民幣
|9.3222
|+283.00
|1澳元/人民幣
|4.5812
|-26.00
|1紐元/人民幣
|3.9823
|+17.00
|1新加坡/人民幣
|5.4401
|+49.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7662
|-32.00
|1加元/人民幣
|5.0209
|-49.00
|1人民幣/林吉特
|0.5833
|+0.90
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.1388
|+885.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4312
|-98.00
|1人民幣/韓元
|206.7200
|-113.00