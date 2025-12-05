26/11/2025 08:35

【關稅戰】貝森特︰中國正按計劃採購美國大豆

《經濟通通訊社26日專訊》美國財長貝森特周二（25日）接受CNBC採訪時表示，中國正按計劃採購美國大豆，又說中美兩國元首明年將有更多會晤。



貝森特提到北京在未來三年半內購買8750萬噸美國產品的協議，表示美中兩國永遠是天然的競爭對手，但兩國關係目前處於良好狀態。



*特朗普和習近平未來一年或有4次會晤*



美國總統特朗普24日與中國國家主席習近平通電話後，形容兩國關係非常牢固，他已接受習近平的邀請，將於明年4月訪問中國。貝森特說，特朗普和習近平在未來一年可能會有四次會晤。特朗普或將出席明年由中國主辦的亞太經濟合作組織(APEC)年度峰會，而習近平或將赴美參加20國集團年度會議，兩國元首還將對彼此的國家進行國事訪問。(ry)