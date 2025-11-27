26/11/2025 10:43

【ＡＩ】人形機器人企業「松延動力」完成近2億元Pre-B+輪融資

《經濟通通訊社26日專訊》北京人形機器人企業--松延動力宣布完成近2億元（人民幣．下同）Pre-B+輪融資，本輪融資由中金資本領投，允泰資本、厚為資本跟投。融資將用於加大技術創新與研發投入、拓寬高價值應用場景的生態合作、打通從研發到大規模量產交付的通路。



據悉，繼10月26日完成由方廣資本領投的近3億元Pre-B輪融資後，本次再獲近2億元加持，兩次融資間隔不足一月，總融資金額近5億元。



資料顯示，松延動力創辦於2023年，是一家專注於人形機器人與具身智能的科技企業，創始團隊來自清華大學、浙江大學等知名院校，公司產品主要包括雙足人形機器人和仿生人形機器人。



今年4月，在北京亦莊舉辦的人形機器人半程馬拉松上，松延動力旗下的N2機器人獲得亞軍，且是全場唯一無需「陪跑員」在旁干預的賽隊，自此「一戰成名」。(jq)