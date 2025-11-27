26/11/2025 18:02

【ＡＩ】銀河證券：明年模型平權將推動人工智能應用從AI賦能走向AI原生

《經濟通通訊社26日專訊》中國銀河證券研究所所長助理、計算機首席分析師吳硯靖今日在中國銀河證券2026年度策略報告會上表示，2025年計算機行業指數整體呈現「先揚後抑、震盪輪動」的走勢，展望2026年行業將呈現幾大特徵。



一是模型平權趨勢加速，國產算力滲透率持續提升；二是AI Agent將在2026年呈現結構性加速落地的趨勢；三是模型平權推動AI應用從AI-Enabled（AI賦能）走向AI-First（AI原生），通過三維驗證體系來篩選AI-First型企業，重點關注五大AI應用方向，即AI-First端側AI產業鏈機會凸顯、AI-First創意與內容生成工具類、AI-First驅動的企業級AI智能體、AI-First垂直行業專家解決方案類、AI-First社交與陪伴類。(jq)