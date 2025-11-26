25,967.38
+72.83
(+0.28%)
26,002
+91
(+0.35%)
高水35
9,181.89
+23.58
(+0.26%)
5,620.73
+8.70
(+0.16%)
889.48億
3,868.86
-1.16
(-0.030%)
4,511.18
+20.78
(+0.463%)
12,894.71
+117.40
(+0.919%)
2,566.33
+12.84
(+0.50%)
87,793.2900
+423.3200
(0.485%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0610
歐元最佳客戶買入價
9.0273
英鎊最佳客戶買入價
10.2772
日圓最佳客戶買入價
5.0034
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,967.38
+72.83
(+0.28%)
期指
高水35
26,002
+91
(+0.35%)
國企指數
9,181.89
+23.58
(+0.26%)
科技指數
5,620.73
+8.70
(+0.16%)
大市成交
889.48億
股票
753.95億
(84.764%)
窩輪
52.55億
(5.908%)
牛熊證
82.97億
(9.328%)
即時更新：26/11/2025 10:51
可賣空股票總成交
2,047.17億
主板賣空
449.77億
(21.970%)
更新：25/11/2025 16:59
上証指數
成交：3,617.19億
3,868.86
-1.16
(-0.030%)
滬深300
4,511.18
+20.78
(+0.463%)
深証成指
12,894.71
+117.40
(+0.919%)
MSCI中國A50
2,566.33
+12.84
(+0.50%)
比特幣
資料由Binance提供
87,793.2900
+423.3200
(0.485%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0610
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0273
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2772
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0034
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

曼城攻強， 紐卡素主場頑抗；熱刺守弱， 阿仙奴高效搶分
影視娛樂 足球俱樂部

曼城攻強， 紐卡素主場頑抗；熱刺守弱， 阿仙奴高效搶分
名人保養|62歲章小蕙近照曝光，網民讚保養好完勝同齡人，吸金...
醫學通識 健康解「迷」

名人保養|62歲章小蕙近照曝光，網民讚保養好完勝同齡人，吸金...
政經專訪

【專訪】洪灝：港股板塊輪動上望3萬點，看好價值股機會（繁體字幕） #洪灝 #洪灦策略
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
01810 小米集團－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ01347 華虹半導體00700 騰訊控股03690 美團－Ｗ01024 快手－Ｗ
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
87,793.29
+423.32
+0.485%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,962.2600
+2.9000
+0.098%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.3670
-0.0030
-0.811%
更新：26/11/2025 10:50
即將公佈經濟數據
日本-同時指標
即將公佈
26/11/2025 13:00
前值
112.80
市場預測
--
日本-領先指標
即將公佈
26/11/2025 13:00
前值
107.00
市場預測
--
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處