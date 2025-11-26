26/11/2025 09:40

【聚焦人幣】人幣中間價逾一年來首破7.08關，即期開升88點子報7.0850

《經濟通通訊社26日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0796，較上個交易日升30點子，四連升，為2024年10月14日以來13個半月來首次升破7.08關口，較市場預測偏強僅約30點。中間價和離、在岸即期基本實現「三價合一」。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開88點子，報7.0850，上個交易日即期匯率收盤報7.0938。



隔夜美國公布的經濟數據喜憂參半，美聯儲下月的降息預期持續回升，美元和美債收益率均承壓回落，人民幣的外部環境進一步改善。市場人士認為，美元和美債收益率回落，加上年底臨近結匯需求本身偏多，人民幣有一定反彈動力，但考慮到經濟基本面相對偏弱，即期大概率會延續當前穩中略升走勢。



*美元上行空間有限，人民幣有望穩中偏強*



人民幣緣何走出全面強勢行情？業內分析認為，這一方面得益於人民幣相對非美貨幣在基本面和資金流動方面的強勢表現，另一方面也緣於中間價持續釋放升值信號等。



東方金誠首席宏觀分析師王青表示，今年中國出口表現超預期，而且7月以來國內資本市場走強，在帶動結匯需求增加的同時，也提振了市場對人民幣的信心。



展望後市，業內認為，後續美元指數上行空間有限，人民幣走勢則將穩中偏強，四季度的季節性結匯需求將為人民幣走勢提供重要支撐。(jq)