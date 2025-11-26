26/11/2025 16:39

【聚焦人幣】人幣即期收升136點子，四連升報7.0802，續創逾一年高

《經濟通通訊社26日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.0802，較上個交易日4時30分收盤價升136點子，四連升，續創2024年10月14日以來逾13個月新高，全日在7.0788至7.0869之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升43點子，報7.0797。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0796，較上個交易日升30點子，四連升，為2024年10月14日以來13個半月來首次升破7.08關口，較市場預測偏強僅約30點。



市場人士表示，美國數據好壞參半，美聯儲下月降息預期持續上升，美元和美債收益率下滑，助力風險偏好回升，人民幣也順勢小升。



*分析：人民幣「三價」基本接近，後續看中間價表現*



但市場人士也指出，目前離、在岸即期和中間價基本接近，雖然風險偏好和結匯需求提振即期的反彈動力，但後續也要看中間價表現，若中間價延續偏穩走勢，即期的彈性也很難上來。



招商銀行金融市場部最新觀點也認為，接下來人民幣升值速度可能會適度放緩，但年內升值的大方向仍不變。「反映匯率預期的指標1M USDCNY 25D RR(風險逆轉)仍保持下行，顯示市場看漲人民幣的情緒仍然較濃。」(jq)