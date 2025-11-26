25,958.64
+64.09
(+0.25%)
25,989
+78
(+0.30%)
高水30
9,177.85
+19.54
(+0.21%)
5,626.47
+14.44
(+0.26%)
1,804.11億
3,864.18
-5.84
(-0.151%)
4,517.63
+27.23
(+0.606%)
12,907.83
+130.52
(+1.021%)
2,583.55
+30.06
(+1.18%)
87,769.8900
+399.9200
(0.458%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0704
歐元最佳客戶買入價
9.0350
英鎊最佳客戶買入價
10.2800
日圓最佳客戶買入價
4.9900
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
推廣【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折
恒生指數
25,958.64
+64.09
(+0.25%)
期指
高水30
25,989
+78
(+0.30%)
國企指數
9,177.85
+19.54
(+0.21%)
科技指數
5,626.47
+14.44
(+0.26%)
大市成交
1,804.11億
股票
1,627.33億
(90.201%)
窩輪
74.96億
(4.155%)
牛熊證
101.82億
(5.644%)
即時更新：26/11/2025 15:29
可賣空股票總成交
956.02億
主板賣空
170.08億
(17.790%)
半日數據，更新：26/11/2025 12:40
上証指數
成交：7,010.20億
3,864.18
-5.84
(-0.151%)
滬深300
4,517.63
+27.23
(+0.606%)
深証成指
12,907.83
+130.52
(+1.021%)
MSCI中國A50
2,583.55
+30.06
(+1.18%)
比特幣
資料由Binance提供
87,769.8900
+399.9200
(0.458%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0704
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0350
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2800
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9900
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

大型語言模型走到盡頭？AI教母、教父同時押注世界模型，引爆A...
辦公室日常 智城物語

大型語言模型走到盡頭？AI教母、教父同時押注世界模型，引爆A...
名人健康 │ 76歲周中師傅近況曝光，暴瘦惹健康隱憂，曾患末...
醫學通識 健康解「迷」

名人健康 │ 76歲周中師傅近況曝光，暴瘦惹健康隱憂，曾患末...
政經專訪

【一本萬利】美股風險甚高！港股候低分步建倉邊啲股份必買？恒生收息替代尋寶？ #林本利 （繁體字幕）
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00700 騰訊控股01347 華虹半導體01024 快手－Ｗ09992 泡泡瑪特
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
CHF 美元/瑞郎
0.8052
-0.0027
-0.337%
CNY 美元/人民幣
7.0836
-0.0179
-0.252%
CAD 美元/加元
1.4071
-0.0032
-0.226%
更新：26/11/2025 15:25
評論
最新重要數據
德國-國內生產總值(年率)
公佈值
0.30%
公佈日期
25/11/2025 15:00
德國-國內生產總值(季率)
公佈值
0.00%
公佈日期
25/11/2025 15:00
台灣-失業率
公佈值
3.33%
公佈日期
24/11/2025 16:00
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處