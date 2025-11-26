26/11/2025 13:45

【關稅戰】習特通話後，中國據報新採購至少10船美國大豆

《經濟通通訊社26日專訊》據《路透》引述兩名了解交易情況的貿易商稱，在中美兩國元首通電話的第二天(25日)起，中國在簽署的合同中購買了至少10船美國大豆，價值約3億美元。



其中一名貿易商透露，中國購買了大約12批船貨；另一位貿易商則估計數量為10-15批。每批貨物約為6萬至6.5萬公噸。消息人士指，所有船貨計劃於明年1月從美國墨西哥灣沿岸碼頭和西北太平洋港口裝運。



儘管美國大豆的價格高於巴西大豆，但中國仍購買了這批美豆。報道認為，這次異常大宗的採購延續了近期中美貿易關係緩和後中國買盤激增的趨勢。美國總統特朗普周一(24日)與中國國家主席習近平通話後表示，雙方關係「極為牢固」。特朗普稱，他在通話中敦促習近平加快和增加對美國商品的採購，而對方「或多或少地同意了」。



在美中緊張的貿易對峙中，中國幾個月來基本避開了美國大豆，但在10月底兩國領導人在韓國舉行會談之後，中國加大了採購力度。根據美國農業部的數據，國營企業中糧集團有限公司(COFCO)帶頭採購，自10月下旬以來已預訂了近200萬噸美國大豆。



這些交易仍遠低於白宮宣布的1200萬噸採購量。不過，美國財政部長貝森特25日表示，中國對美國大豆的採購正按計劃進行，並指中國政府承諾將在未來三年半內購買8750萬噸美國產品。(sl)