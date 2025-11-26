26/11/2025 08:56

【外圍經濟】美國9月PPI按年升2.7%符預期，惟核心通脹略見降溫

《經濟通通訊社26日專訊》受早前聯邦政府停擺影響，原定上月公布的美國9月生產物價指數(PPI)延至周二(25日)出爐。數據顯示，美國9月最終需求PPI按月回升0.3%，按年則升2.7%，兩者均符合市場預期。



剔除波幅較大的食品及能源價格後，9月核心PPI按月僅微升0.1%，按年升2.6%。兩者均略低於市場預期的0.2%及2.7%。分析指，核心數據升幅溫和，顯示在能源以外的廣泛領域，生產環節的通脹壓力正在緩解。若進一步剔除食品、能源及貿易服務，9月按月升幅同樣為0.1%，按年則錄得2.9%的升幅。



*美國9月零售銷售僅升0.2%遜預期*



與此同時，美國商務部公布9月份零售銷售數據。報告顯示，美國9月零售銷售按月增長0.2%，升幅低於市場預期的0.4%。



期內，扣除汽車及零部件的零售銷售按月增長0.3%，符合市場預期。這項數據通常被視為更能反映潛在消費趨勢的指標。儘管整體增幅放緩，但核心消費仍保持一定韌性，部分分析師指，高收入家庭的支出支撐整體表現，抵銷低收入階層因通脹與借貸成本高企而縮減開支的影響。(rc)