25,966.61
+72.06
(+0.28%)
26,002
+91
(+0.35%)
高水35
9,181.74
+23.43
(+0.26%)
5,620.64
+8.61
(+0.15%)
890.13億
3,869.00
-1.02
(-0.026%)
4,512.17
+21.77
(+0.485%)
12,899.69
+122.38
(+0.958%)
2,566.33
+12.84
(+0.50%)
87,782.2400
+412.2700
(0.472%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0610
歐元最佳客戶買入價
9.0273
英鎊最佳客戶買入價
10.2772
日圓最佳客戶買入價
5.0034
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,966.61
+72.06
(+0.28%)
期指
高水35
26,002
+91
(+0.35%)
國企指數
9,181.74
+23.43
(+0.26%)
科技指數
5,620.64
+8.61
(+0.15%)
大市成交
890.13億
股票
754.61億
(84.775%)
窩輪
52.55億
(5.904%)
牛熊證
82.97億
(9.322%)
即時更新：26/11/2025 10:52
可賣空股票總成交
2,047.17億
主板賣空
449.77億
(21.970%)
更新：25/11/2025 16:59
上証指數
成交：3,622.01億
3,869.00
-1.02
(-0.026%)
滬深300
4,512.17
+21.77
(+0.485%)
深証成指
12,899.69
+122.38
(+0.958%)
MSCI中國A50
2,566.33
+12.84
(+0.50%)
比特幣
資料由Binance提供
87,782.2400
+412.2700
(0.472%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0610
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0273
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2772
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0034
新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.37%
1個月
2.81%
3個月
3.14%
更新：25/11/2025 11:15
美元匯率-最大跌幅
JPY 美元/日圓
155.7410
-0.4500
-0.288%
CNY 美元/人民幣
7.0836
-0.0179
-0.252%
CHF 美元/瑞郎
0.8062
-0.0017
-0.209%
更新：26/11/2025 10:50
