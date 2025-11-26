26/11/2025 09:11

【ＡＩ】谷歌TPU搶風頭，英偉達：我們仍領先業界一代

《經濟通通訊社26日專訊》英偉達於周二（25日）表示，公司技術依然領先行業一代，是唯一能夠運行所有人工智能(AI)模型，並應用於所有計算場景的平台。



此番表態發布之際，有報道稱英偉達重要客戶之一的Meta可能與Google達成協議，在數據中心使用Google的張量處理單元(TPU)。



分析認為，英偉達此舉是為了回應，華爾街對該公司在AI基礎設施領域主導地位可能受到Google晶片威脅的擔憂。



英偉達在社交平台X上發文表示：「我們對谷歌的成功感到高興，他們在人工智能方面取得了巨大進展，而我們也將繼續向谷歌供貨。」



英偉達補充道：「與專為特定AI框架或功能設計的ASIC（專用集成電路）晶片相比，英偉達提供更高的性能、更強的通用性以及更好的可替代性。」(rc)