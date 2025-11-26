25,970.34
+75.79
(+0.29%)
26,004
+93
(+0.36%)
高水34
9,183.47
+25.16
(+0.27%)
5,622.43
+10.40
(+0.19%)
890.69億
3,869.04
-0.98
(-0.025%)
4,512.21
+21.81
(+0.486%)
12,901.02
+123.71
(+0.968%)
2,566.33
+12.84
(+0.50%)
87,797.7200
+427.7500
(0.490%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0610
歐元最佳客戶買入價
9.0273
英鎊最佳客戶買入價
10.2772
日圓最佳客戶買入價
5.0034
休市美股: 11月27日, 11月28日(下午1點)休市
Highlight:
即將公佈經濟數據
日本-同時指標
即將公佈
26/11/2025 13:00
前值
112.80
市場預測
--
日本-領先指標
即將公佈
26/11/2025 13:00
前值
107.00
市場預測
--
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.5355
電匯客戶賣出
5.5577
更新：26/11/2025 10:50:15
