26/11/2025 09:21

【ＡＩ】惠普新財年獲利指引不似預期，宣布2028財年前裁員數千人

《經濟通通訊社26日專訊》惠普公布業績，截至10月31日的第四財季，銷售額增長4.2%，達146億美元，分析師預期為145億美元。不計某些專案因素，每股利潤為93美仙，按年下降3%，分析師預期為92美仙。



惠普個人電腦部門的營收按年增加8%至103.5億美元，得益於客戶紛紛升級到搭載Windows 11系統的電腦，以及對配備特殊晶片的AI電腦的興趣增加。該公司印表機部門的銷售額按年減少4%，降至42.7億美元，與預期相符。



展望2026財年，惠普預計不計入重組費用等項目的全年利潤為每股2.90美元至3.20美元，而分析師平均預期為每股3.32美元。



此外，惠普表示將透過使用更多AI工具，在2028財年前裁減4000至6000名員工。(rc)