26/11/2025 09:47

【ＡＩ】AI伺服器需求強勁，戴爾第三季營收創新高

《經濟通通訊社26日專訊》戴爾最新公布的2026財年第三季財報顯示，當季營收按年增11%至270.05億美元，創下歷史新高，但不及分析師普遍預期的272億美元。



在Non-GAAP會計準則下，經營利潤為25.03億美元，按年增11%。淨利為17.62億美元，按年增11%。調整後的每股盈餘為2.59美元，優於分析師普遍預期的2.48美元。



按部門劃分，基礎設施解決方案部門(ISG)營收為141.07億美元，按年增24%。其中，伺服器和網路業務營收按年增37%，至創新高的101.25億美元。客戶解決方案部門(CSG)營收為124.78億美元，按年增3%。



戴爾表示，在第三季度，該公司獲得123億美元的AI伺服器訂單，出貨價值56億美元的AI伺服器，季末積壓訂單達184億美元。該公司也將全年AI伺服器出貨預期從200億美元，上調至250億美元，年增率超150%。



展望未來，戴爾預計，2026財年全年營收將處於1112億美元至1122億美元之間，預測區間中值為1117億美元，即按年增長17%，好於此前預期的1070億美元。預計全年調整後每股收益為9.92美元，即按年增長22%，好於此前預期的55.55美元。(rc)