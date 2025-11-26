26/11/2025 10:52

【特朗普當政】美國新財年首月錄得預算赤字2840億美元

《經濟通通訊社26日專訊》美國財政部周二（25日）公布的數據顯示，美國在2026財年首月錄得2840億美元預算赤字。經日曆差異調整後，10月赤字較去年同期收窄29%。收入增長22%，得益於關稅收入再創紀錄新高。



2026財年首月支出持平。雖然醫保支出大幅增加，但多個聯邦部門支出下降，部分原因可能在於國會未能在10月1日財年開始前通過年度撥款法案。國會於11月12日批准了一項臨時撥款方案，釋放一波支出，可能將在11月預算報告中體現。



數據顯示，特朗普的加稅政策繼續幫助限制聯邦借款需求。10月關稅淨收入總計310億美元，高於前三個月月均約290億美元的水平。(rc)