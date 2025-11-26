26/11/2025 14:08

【外圍經濟】日本央行前理事：日圓走弱提升12月加息可能

《經濟通通訊社26日專訊》日本央行前理事門間一夫表示，日圓近期走軟提升央行下月 加息的可能。



他周二（25日）表示：「只要沒有重大負面消息出現，而日圓匯率保持在當前水平附近，12月加息的可能性就相當高。實際上沒有必要等待工資、物價或經濟等指標發出更強訊號。」



門間一夫亦表示：「日圓貶值是政府應對物價上漲的最大敵人。高市早苗的高支持率源於民眾期望她能解決生活成本問題，因此相關措施能否成功，對她的執政至關重要。如果日圓走貶成為阻礙，她很可能會意識到需要採取措施遏制匯率貶值。」



日圓最新走弱之際，市場參與者試圖判斷日本央行會在12月還是1月加息。有跡象表明，央行政策委員會內部支持近期加息的跡象正在增多。(rc)