27/11/2025 17:44

《外圍焦點》歐洲央行副總裁發表講話，歐元區公布消費者信心指數

《經濟通通訊社27日專訊》周四是美國感恩節假期，美股休息一天，周五（28日）休息半天。假期前夕華爾街繼續炒作聯儲局12月減息，加上人工智能概念股推動大市，美股昨日續升。道指最多升458點，收市仍漲314點或0.7%，報47427點；標普500指數升46點或0.7%，收報6812點；納指升189點或0.8%，收報23214點。港股方面，恒生指數收市報25945，升17點或0.1%，成交2047億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:45pm，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話。11:45pm，歐洲央行銀行監管委員會委員馬沙多參加一場會議。28日凌晨12:00am，英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)委員格林發表講話。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布10月貨幣供應M3，年率升幅料維持於2.8%。今晚6:00pm，歐元區公布11月消費者信心指數。(wa)